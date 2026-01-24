Киевлян предупреждают о погодной опасности 25 января: о чем идет речь

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

25 января на территории города Киева и Киевской области будет облачно, ожидается небольшой снег. На дорогах Киева и области будет гололедица, сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5-10 метров в секунду. "Температура по области ночью 8-13° мороза, днем 4-9° мороза; в Киеве ночью 8-10° мороза, днем 5-7° мороза", - говорится в сообщении.

В то же время синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области и Киева. Так, 25 января на дорогах будет гололедица. Речь идет о I уровне опасности, желтом.

Видео дня

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - подчеркнули в Гидрометцентре.

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко заявила, что 26 января в Украине ожидается ощутимое потепление до оттепели. Так, по ее словам, на западе потеплеет до 0...+5 градусов, в южной части до +3...+7, в Крыму до +7...+12 градусов.

Также по прогнозу Диденко, с 26 января в Украину вернется европейская зима. Погода при этом будет влажной и относительно теплой.

Постепенное повышение температуры прогнозирует и синоптик Виталий Постригань. По его словам, период влияния холодного антициклона подходит к концу. Он также напомнил, что до конца января продолжительность светового дня увеличится примерно на час по сравнению с пасмурным декабрем – дни станут заметно светлее.

