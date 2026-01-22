Аномальный холод уже пройден: в Украину мчится долгожданное потепление на 5-7 градусов

Азиатский антициклон отступает, на смену ему приходят циклоны из Атлантики.

В Украину наконец-то идет долгожданное потепление. Температура должна повыситься на 5 и более градусов. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

По его словам, господство морозного антициклона для нас заканчивается.

"Атлантика уже снаряжает свои циклоны, которые со своими фронтами в период 22-25 января принесут нам небольшой снег, колебания температуры и атмосферного давления. На дорогах гололедица. Наконец температурный фон повысится на 5-7°", - сообщил Постригань.

По предварительным прогнозам, в начале новой рабочей недели активизируется циклоническая деятельность над Средиземным морем. Это обусловит другую погоду.

Также синоптик напомнил, что до конца января продолжительность светового дня увеличится по сравнению с пасмурным декабрем на час, будет еще светлее.

"Еще не перезимовали, но аномально холодный и длительный морозный период пройден", - резюмировал эксперт.

Вернется ли аномальный холод в Украину - прогноз

Ранее Виталий Постригань сообщал, что потепление в Украине будет с осадками и туманами, что будет способствовать образованию гололеда и изморози. В конце недели в Украине еще и будет снег.

Однако это небольшое потепление в Украине продлится недолго.

"По предварительным прогностическим расчетам, аномальный холод временно еще вернется в конце января. Зима продолжается", - предупредил эксперт.

