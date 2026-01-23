26 января в Украину придет ощутимое потепление аж до оттепели, - синоптик Диденко

В выходные, 24-25 января, в Украине периодически ожидается снег и мокрый снег.

26 января в Украине ожидается ощутимое потепление вплоть до оттепели.

Как сообщила в своем Telegram-канале синоптик Наталья Диденко, "антициклон разрушается, циклоны с атмосферными фронтами наступают, холод рассасывается, оттепель с "плюсами" наступает".

Так, по ее словам, в ближайшие выходные эта "эпохальная встреча носителей высокого и низкого атмосферного давления" состоится на территории Украины.

"Поэтому будет одновременно с остатками проходящих холодов, но уже и с новыми тенденциями, то есть со снегом, мокрым снегом, порывистым ветром восточных направлений", - пояснила эксперт.

Какие будут температуры

Диденко сообщила, что 24-25 января в Украине периодически ожидается снег и мокрый снег, на юге и западе местами даже с дождем. Ветер восточного направления, порывистый.

"Температура воздуха ночью -6...-12, на севере местами до -12...-15 градусов, в дневные часы -2...-7 градусов. В южной части Украины и на западе на 3-5 градусов выше", - отметила она.

"26 января, в понедельник, ожидается ощутимое потепление до оттепели, на западе потеплеет до 0...+5 градусов, в южной части до +3...+7, в Крыму до +7...+12 градусов", - заявила синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве же 24-25 января ожидается периодически снег, на дорогах гололедица. В ночные часы около -10 градусов, а в дневные около -5.

Потепление в Украине - что известно

Как сообщал Погода УНИАН, ранее синоптик Виталий Постригань заявил, что в Украину наконец-то идет долгожданное потепление. Так, температура должна повыситься на 5 и более градусов.

Предполагается, что в начале новой рабочей недели над Средиземным морем активизируется циклоническая деятельность, что обусловит другую погоду. Кроме того, до конца января продолжительность светового дня увеличится по сравнению с пасмурным декабрем на час, поэтому будет еще светлее.

