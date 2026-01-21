22 января погода в Киеве начнет меняться

22 января в Киеве уже не будет сильных морозов, погода в столице начнет меняться. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура снизится до -12°, а днем термометры покажут -4°. Будет пасмурно, солнце скроется за облаками, но существенных осадков не ожидается.
Ветер юго-восточный усилится до 5-10 м/с. Атмосферное давление снизится до 745 мм ртутного столба.
Погода 22 января
Во Львове в четверг будет облачно. Ночью -17°, днем -7°, небольшой снег.
В Луцке будет облачно, ночью -17°, днем -9°.
В Ривне завтра облачно, ночью -17°, днем -7°.
В Тернополе 22 января ночью будет -17°, днем -7°, облачно.
В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью -15°, днем -5°, небольшой снег.
В Ивано-Франковске будет облачно, небольшой снег, ночью -16°, днем -7°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -12°, днем +2°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в четверг - облачно, ночью -15°, днем -5°, снег.
В Виннице завтра будет -11°...-3°, облачно, снег.
В Житомире в четверг ночью будет -15°, днем -6°, облачно.
В Чернигове столбики термометров покажут -13°...-6°, облачно.
В Черкассах завтра будет ночью -11°, днем -3°, облачно.
В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем -3°, облачно.
В Полтаве - облачно, температура воздуха -11°...-5°.
В Одессе 22 января - облачно, температура ночью -5°, днем +4°, мокрый снег и дождь.
В Херсоне в четверг ночью будет -7°, днем +4°, облачно.
В Николаеве завтра будет облачно , ночью -7°, днем +3°, мокрый снег.
В Запорожье температура ночью -8°, днем +1°, облачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -13°, а днем -5°, облачно.
В Харькове - облачно, температура ночью -11°, днем -6°.
В Днепре температура ночью будет -11°, днем -5°, облачно.
В Симферополе в четверг будет пасмурно, -5°...+6°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -9°, днем -3°.
В Северодонецке - облачно, температура ночью -10°, днем -5°.