22 января погода в Киеве начнет меняться

В столице станет пасмурно и чуть усилится ветер.

22 января в Киеве уже не будет сильных морозов, погода в столице начнет меняться. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до -12°, а днем термометры покажут -4°. Будет пасмурно, солнце скроется за облаками, но существенных осадков не ожидается.

Ветер юго-восточный усилится до 5-10 м/с. Атмосферное давление снизится до 745 мм ртутного столба.

Во Львове в четверг будет облачно. Ночью -17°, днем -7°, небольшой снег.

В Луцке будет облачно, ночью -17°, днем -9°.

В Ривне завтра облачно, ночью -17°, днем -7°.

В Тернополе 22 января ночью будет -17°, днем -7°, облачно.

В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью -15°, днем -5°, небольшой снег.

В Ивано-Франковске будет облачно, небольшой снег, ночью -16°, днем -7°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -12°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - облачно, ночью -15°, днем -5°, снег.

В Виннице завтра будет -11°...-3°, облачно, снег.

В Житомире в четверг ночью будет -15°, днем -6°, облачно.

В Чернигове столбики термометров покажут -13°...-6°, облачно.

В Черкассах завтра будет ночью -11°, днем -3°, облачно.

В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем -3°, облачно.

В Полтаве - облачно, температура воздуха -11°...-5°.

В Одессе 22 января - облачно, температура ночью -5°, днем +4°, мокрый снег и дождь.

В Херсоне в четверг ночью будет -7°, днем +4°, облачно.

В Николаеве завтра будет облачно , ночью -7°, днем +3°, мокрый снег.

В Запорожье температура ночью -8°, днем +1°, облачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -13°, а днем -5°, облачно.

В Харькове - облачно, температура ночью -11°, днем -6°.

В Днепре температура ночью будет -11°, днем -5°, облачно.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, -5°...+6°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -9°, днем -3°.

В Северодонецке - облачно, температура ночью -10°, днем -5°.

