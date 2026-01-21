22 января в Украине начнет снежить: где ждать осадки

С четверга, 22 января, погода в Украине начнет меняться после долгого сухого и морозного периода. Днем температура повысится, сильные морозы отступят, а на юге, в Закарпатской области и местами в центральной части страны даже ожидается небольшой "плюс". Повышение температуры будет сопровождаться небольшим снегом и мокрым снегом, облачность станет гуще и немного усилится ветер. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет облачно. Температура воздуха ночью -12°, днем -4°.
  • Во Львове в четверг будет облачно. Ночью -17°, днем -7°, небольшой снег.
  • В Луцке будет облачно, ночью -17°, днем -9°.
  • В Ривне завтра облачно, ночью -17°, днем -7°.
  • В Тернополе 22 января ночью будет -17°, днем -7°, облачно.
  • В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью -15°, днем -5°, небольшой снег.
  • В Ивано-Франковске будет облачно, небольшой снег, ночью -16°, днем -7°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -12°, днем +2°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в четверг - облачно, ночью -15°, днем -5°, снег.
  • В Виннице завтра будет -11°...-3°, облачно, снег.
  • В Житомире в четверг ночью будет -15°, днем -6°, облачно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -13°...-6°, облачно.
  • В Черкассах завтра будет ночью -11°, днем -3°, облачно.
  • В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем -3°, облачно.
  • В Полтаве - облачно, температура воздуха -11°...-5°.
  • В Одессе 22 января - облачно, температура ночью -5°, днем +4°, мокрый снег и дождь.
  • В Херсоне в четверг ночью будет -7°, днем +4°, облачно.
  • В Николаеве завтра будет облачно , ночью -7°, днем +3°, мокрый снег.
  • В Запорожье температура ночью -8°, днем +1°, облачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -13°, а днем -5°, облачно.
  • В Харькове - облачно, температура ночью -11°, днем -6°.
  • В Днепре температура ночью будет -11°, днем -5°, облачно.
  • В Симферополе в четверг будет пасмурно, -5°...+6°.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -9°, днем -3°.
  • В Северодонецке - облачно, температура ночью -10°, днем -5°.

Какой праздник 22 января, приметы погоды

22 января - День Соборности Украины. Верующие чтят память святого апостола Тимофея. По приметам, если день солнечный, то весна придет рано.

