22 января в Украине начнет снежить: где ждать осадки

С четверга, 22 января, погода в Украине начнет меняться после долгого сухого и морозного периода. Днем температура повысится, сильные морозы отступят, а на юге, в Закарпатской области и местами в центральной части страны даже ожидается небольшой "плюс". Повышение температуры будет сопровождаться небольшим снегом и мокрым снегом, облачность станет гуще и немного усилится ветер. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно. Температура воздуха ночью -12°, днем -4°.
- Во Львове в четверг будет облачно. Ночью -17°, днем -7°, небольшой снег.
- В Луцке будет облачно, ночью -17°, днем -9°.
- В Ривне завтра облачно, ночью -17°, днем -7°.
- В Тернополе 22 января ночью будет -17°, днем -7°, облачно.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью -15°, днем -5°, небольшой снег.
- В Ивано-Франковске будет облачно, небольшой снег, ночью -16°, днем -7°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -12°, днем +2°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в четверг - облачно, ночью -15°, днем -5°, снег.
- В Виннице завтра будет -11°...-3°, облачно, снег.
- В Житомире в четверг ночью будет -15°, днем -6°, облачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут -13°...-6°, облачно.
- В Черкассах завтра будет ночью -11°, днем -3°, облачно.
- В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем -3°, облачно.
- В Полтаве - облачно, температура воздуха -11°...-5°.
- В Одессе 22 января - облачно, температура ночью -5°, днем +4°, мокрый снег и дождь.
- В Херсоне в четверг ночью будет -7°, днем +4°, облачно.
- В Николаеве завтра будет облачно , ночью -7°, днем +3°, мокрый снег.
- В Запорожье температура ночью -8°, днем +1°, облачно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -13°, а днем -5°, облачно.
- В Харькове - облачно, температура ночью -11°, днем -6°.
- В Днепре температура ночью будет -11°, днем -5°, облачно.
- В Симферополе в четверг будет пасмурно, -5°...+6°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -9°, днем -3°.
- В Северодонецке - облачно, температура ночью -10°, днем -5°.
Какой праздник 22 января, приметы погоды
22 января - День Соборности Украины. Верующие чтят память святого апостола Тимофея. По приметам, если день солнечный, то весна придет рано.