Страшный циклон обрушился на Италию: 8-метровые волны крушат побережье (видео)

Острова в Средиземного море оказались изолированными из-за мощной стихии. Объявлен красный уровень опасности.

Циклон "Гарри" обрушился на Южную Италию с огромными волнами и проливными дождями.

Как сообщает EuroWeekly, в последние дни "Гарри" - чрезвычайно агрессивная система низкого давления - сеет хаос на юге Италии. Местные власти обхявили красный уровень опасности на Сицилии, Сардинии и в Калабрии.

Шторм привел к массовой эвакуации и отмене повседневной деятельности, поскольку сильные ветры и непрекращающиеся дожди держат регион в состоянии повышенной готовности, а море наступает на прибрежные районы.

Как сообщается, мощь циклона наиболее очевидна на воде. В Мазара-дель-Валло, провинции на Сицилии, были зафиксированы впечатляющие волны высотой более 8 метров.

Морская ярость привела к приостановке всех паромов и судов, следующих на Сардинию и небольшие острова, оставив их в полной в изоляции. В районе Мессины удар стихии оказался настолько сильным, что часть набережной полностью обрушилась.

Видеоролики из Сицилии, которые появляются в сети, показывают масштабное затопление улиц соленой водой. Причиной затопления стал штормовой нагон. По сути, это аномальное повышение уровня моря, спровоцированное циклоном. Ураганные ветры "толкают" воду к побережью, а низкое давление в центре шторма позволяет морю подниматься, как гигантский, внезапный прилив. Это не просто высокая волна – это скорее стена воды, которая затопляет улицы, разрушает пирсы и с силой обрушивается на прибрежные дома.

Потеплевший океан усилил ужасные ливни и смертельные наводнения - что говорят ученые

Повышенные из-за изменения климата температуры океана усилили экстремальные ливни, которые все чаще приводят к смертоносным наводнениям и оползням в Азии.

Учёные установили: повышенная температура поверхности моря в северной части Индийского океана придала циклонам дополнительную энергию.

Наводнения и оползни унесли жизни более 1600 человек, сотни числятся пропавшими без вести. Эти события стали частью серии погодных катастроф, поразивших Юго-Восточную Азию в 2025 году. Климатологи говорят, что температура поверхности океана в регионе была примерно на 0,2 °C выше средней за последние 30 лет, а без глобального потепления воды были бы примерно на 1 градусв холоднее.

Учёные подчёркивают: тёплая атмосфера удерживает больше влаги, поэтому в условиях изменения климата выпадает больше осадков. Дополнительными факторами риска стали быстрая урбанизация, высокая плотность населения и застройка пойм рек.

