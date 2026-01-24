25 января на дорогах Украины будет гололедица: в ГСЧС обратились к водителям

В некоторых областях ожидается налипание мокрого снега.

25 января на дорогах Украины будет гололедица, поэтому может быть затруднено движение транспорта. Об осложнениях погодных условий сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"25 января на дорогах Украины гололедица; днем в западных (а в Закарпатье и ночью), Одесской и Николаевской областях гололед, налипание мокрого снега", - говорится в сообщении.

Такие погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

"Водителям рекомендуем держать дистанцию и не совершать резких маневров. А пешеходам - надевать удобную обувь и не спешить", - призвали в Службе.

Как сообщал УНИАН, ранее Украинский гидрометеорологический центр предупредил, что 25 января на территории города Киева и Киевской области будет облачно, ожидается небольшой снег.

На дорогах Киева и области будет гололедица. Речь идет о I уровне опасности, желтом. Поэтому такие погодные условия могут привести к затруднению работы ряда предприятий и движения транспорта.

В то же время на 26 октября ожидается потепление, вплоть до оттепели по всей территории Украины, сообщила синоптик Наталья Диденко. Она объяснила это тем, что антициклон разрушается, а циклон наступает.

