После морозов - осадки: на выходных по всей Украине будет мокро

24 и 25 января в Украине ожидаются небольшой снег, и мокрый снег с дождем.

На выходных, 24 и 25 января, сильных морозов в Украине уже не будет. Только по ночам на востоке и северо-востоке температура будет опускаться до -10°...-13°. Днем же по всей старне столбики термометров покажут -3°...-8°, а местами на юге и западе даже будет небольшой "плюс". И в субботу, и в воскресенье в Украине ожидается пасмурная погода с небольшими осадками в виде снега, мокрого снег и дождя. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, температура воздуха ночью -11°, днем -6°, небольшой снег. В воскресенье ночью ожидается -8°, а днем -2°, пасмурно, небольшой снег.

Во Львове в субботу ночью -5°, днем +1°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь. В воскресенье ночью -5°, днем +3°, пасмурно, небольшой мокрый снег с дождем.

В Луцке в субботу ночью -9°, днем -3°, пасмурно, небольшой снег. В воскресенье - пасмурно, небольшой мокрый снег, ночью -7°, днем -1°.

В Виннице в субботу будет пасмурно. Температура воздуха -9°...-5°, небольшой снег. В воскресенье температура будет -7°...+1°, пасмурно, небольшой мокрый снег с дождем.

В субботу в Одессе будет пасмурно, температура ночью -3°, днем +1°, небольшой снег. В воскресенье - опасмурно, -3°...+5°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит -13°, днем -8, пасмурно, небольшой снег. В воскресенье столбики термометров покажут -13°...-6°, пасмурно, небольшой снег.

В Днепре в субботу - пасмурно, температура ночью -9°, днем -3°, небольшой снег. В воскресенье температура составит -7°...-1°, пасмурно, небольшой снег.

В Симферополе в субботу - пасмурно, -5°...+1°, небольшой снег. В воскресенье -3°...+3°, пасмурно.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью -7°, днем -5°, небольшой снег. В воскресенье ночью ожидается -8°, днем -6°, пасмурно.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью -10°, днем -8°, небольшой снег. В воскресенье будет пасмурно, ночью -11°, днем -8°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью -11°, днем -8°, небольшой снег. В воскресенье - пасмурно, температура составит -12°, днем -9°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно. Температура ночью -6°, днем до +3°, небольшой снег и дождь. В воскресенье ночью температура составит -3°, днем столбики термометров покажут +5°, пасмурно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет -2°, днем +1°, пасмурно, снег. В воскресенье - пасмурно. Температура ночью составит -2°, днем +3°, небольшой снег и дождь.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +1°, снег. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура -1°...+5°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +3°, дождь. В воскресенье - пасмурно, +2°...+5°.

В Затоке в субботу - пасмурно, ночью -3°, днем -1°. В воскресенье - пасмурно, температура +1°...+5°, дождь.

