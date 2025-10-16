На выходных погода во Львове и Львовской области испортится.

Уже на этой неделе во Львове есть вероятность первого мокрого снега. Об этом изданию "Твой город" сообщили во Львовском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, 17 октября на Львовщине и в самом Львове будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер 5-10 м/с. Ночью термометры покажут +3°...+8°, а днем +9°...+14°.

18 октября начнутся осадки. Временами будет дождливо, а уже вечером осадки будут с мокрым снегом. Ветер усилится до 9-14 м/с, днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Ночью еще будет +3°...+8°, а днем похолодает до +7°...+12°.

В конце недели, 19 октября, ночью и утром возможен небольшой дождь с мокрым снегом. Днем осадков не предвидится. Ветер будет 7-12 м/с. Ночью похолодает до +1°...+6°, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0°...-2°. Днем температура упадет до +4°...+9°.

Следующая неделя начнется на Львовщине без существенных осадков. Ветер будет 5-10 м/с. Ночью 20 сентября прогнозируется сильный заморозок 0°...-5°, а днем - не выше +4°...+9°.

С 18 октября похолодает не только на Львовщине. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в субботу в целом в западных областях станет больше дождей и местами пройдет мокрый снег. В то же время 19 числа температура снизится и начнутся дожди уже по всей Украине.

