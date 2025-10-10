Сегодня на Львовщине ожидаются сильные порывы ветра.

В пятницу, 10 октября, во Львове ожидается ветреная погода. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 10 октября днем порывы северо-западного ветра 15 - 20 м/с", - говорится в прогнозе.

Предупреждение объявлено и для Львовской области, где сегодня также будет ветрено.

Из-за непогоды введен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове

10 октября погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов с северо-запада.

Днем будет облачно и пройдет умеренный дождь. Ветер северо-западный, 9 - 14 м/с, днем местами порывы будут достигать 15 - 20 м/с. Воздух по области максимально прогреется до +7°...+12°, а во Львове термометры покажут +9°...+11°.

В Украине дождливую погоду будет продолжать определять циклон. По данным синоптиков, ожидаются умеренные, а в большинстве северных областей местами значительные дожди.

Ветер преимущественно северо-западный, в юго-восточной части юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.

"Также обратите внимание, что днем на Правобережье и в Крыму местами порывы ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Днем воздух прогреется до +10°...+15°, на Закарпатье, юге и востоке страны - до +18°. В Карпатах будет не выше +4°...+9°.

