23 января в Киеве заснежит

Перед выходными, 23 января, в Киеве будет снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью подморозит до -7°...-9°, а днем столбики термометров покажут -5°. Ожидается пасмурная погода, небо весь день будет скрыто за облаками. Пройдет небольшой снег, дороги по-прежнему будут скользкими.
Ветер восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 746 мм ртутного столба.
Погода 23 января
Во Львове в пятницу будет облачно. Ночью -11°, днем +1°, небольшой снег.
В Луцке будет облачно, ночью -11°, днем -3°, небольшой снег.
В Ривне завтра облачно, ночью -9°, днем -3°, небольшой снег.
В Тернополе 23 января ночью будет -5°, днем +1°, облачно. небольшой снег.
В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью -7°, днем -3°, небольшой снег.
В Ивано-Франковске будет облачно, небольшой снег, ночью -9°, днем +1°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -5°, днем +1°, пасмурно, небольшой снег.
В Черновцах в пятницу - облачно, ночью -5°, днем +1°, небольшой снег.
В Виннице завтра будет -7°...-3°, облачно, небольшой снег.
В Житомире в пятницу ночью будет -9°, днем -3°, облачно, небольшой снег.
В Чернигове столбики термометров покажут -13°...-6°, облачно, небольшой снег.
В Черкассах завтра будет ночью -7°, днем -3°, облачно, небольшой снег.
В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -3°, облачно, небольшой снег.
В Полтаве - облачно, температура воздуха -13°...-6°, небольшой снег.
В Одессе 23 января - облачно, температура ночью -3°, днем +1°, небольшой снег.
В Херсоне в пятницу ночью будет -5°, днем +1°, облачно, небольшой снег.
В Николаеве завтра будет облачно , ночью -5°, днем +1°, небольшой снег.
В Запорожье температура ночью -5°, днем 11°, облачно, небольшой снег.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -13°, а днем -6°, облачно, небольшой снег.
В Харькове - облачно, температура ночью -13°, днем -6°, небольшой снег.
В Днепре температура ночью будет -9°, днем -3°, облачно, небольшой снег.
В Симферополе в пятницу будет пасмурно, -5°...+1°, небольшой снег.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -9°, днем -6°.
В Северодонецке - облачно, температура ночью -10°, днем -7°.