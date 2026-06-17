18 июня в Киеве будет дождь

В столице ожидается комфортная температура - до +22°.

В середине недели, 18 июня, в Киеве ожидается доовльно теплая погода с небольшими осадками. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +13°...+14°, а в течение дня температура поднимется до +22°. Ожидается переменная облачность и небольшой дождь.

Ветер будет с запада и северо-запада, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет медленно повышаться, 747-748 мм ртутного столба.

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Погода 18 июня

Во Львове в четверг будет переменная облачность. Ночью +11°, днем +25°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +11°, днем +23°.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +11°, днем +23°.

В Тернополе 18 июня ночью +11°, днем +22°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, небольшой дождь, ночью +11°, днем +21°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем будет +25°, переменная облачность.

В Черновцах в четверг - переменная облачность, ночью +12°, днем +23°.

В Виннице завтра будет +11°...+21°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Житомире в четверг ночью +11°, днем +22°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+21°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах завтра ночью +15°, днем +23°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +23°, небольшая облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +15°...+24°.

В Одессе 18 июня - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +23°, небольшой дождь.

В Херсоне в четверг ночью будет +16°, днем +23°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, небольшой дождь, ночью +17°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +22°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +22°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +22°, переменная облачность, дождь.

В Симферополе в четверг будет переменная облачность, +15°...+24°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, дождь, температура ночью +13°, днем +24°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +25°.

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