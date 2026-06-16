17 июня в Киеве станет на пару градусов теплее

В столице среда будет преимущественно без осадков.

В среду, 17 июня, температура в Киеве поднимется на несколько градусов, по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью ожидается около +13°, а днем воздух прогреется до комфортных +20°...+22°. Ожидается переменная облачность. возможен кратковременный дождь, но в целом будет преобладать погода без осадков.

Ветер по-прежнему будет с запада, 5-10 м/с. Атмосферное давление поднимется с 744 до 747 мм ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью +12°, днем +22°, небольшой дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +11°, днем +21°.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +11°, днем +22°.

В Тернополе 17 июня ночью +12°, днем +21°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, небольшой дождь, ночью +12°, днем +20°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +11°, днем +20°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем будет +23°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +13°, днем +21°, дождь.

В Виннице завтра будет +11°...+21°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Житомире в среду ночью +11°, днем +21°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+21°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах завтра ночью +13°, днем +23°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +25°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +13°...+23°, небольшой дождь.

В Одессе 17 июня - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +24°, небольшой дождь.

В Херсоне в среду ночью будет +15°, днем +26°, ясно.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, небольшой дождь, ночью +15°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +26°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +21°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +24°, ясно.

В Симферополе в среду будет переменная облачность, +14°...+25°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +24°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +13°, днем +25°.

Вас также могут заинтересовать новости: