Первая волна жары надвигается на Европу: прогноз на 14 дней

Ожидается, что жаркая погода продлится недолго.

Согласно новому прогнозу на ближайшие две недели, погода в Европе вскоре существенно изменится. В частности, в Польшу начнет поступать очень теплый воздух, благодаря которому почувствуется настоящее лето. Есть вероятность, что температура впервые в этом году достигнет или превысит +30°C. Однако жара затронет не всю страну и продлится недолго, пишет Оnet.

О жаре в Польше говорят тогда, когда температура достигает или превышает +30°C. В этом году таких значений еще не фиксировали, однако синоптики прогнозируют очень теплый период, поэтому вероятность жары растет.

В ближайшие дни этого не произойдет. 19 и 20 мая температура будет умеренной – около +18…+22°C, а вот во второй половине недели начнет теплеть, и столбики термометров все чаще будут показывать +20…+25°C.

На стыке этой и следующей недели ожидается самая высокая температура. Воздух в Восточной Европе прогреется до +22…+25°C, местами до +27…+28°C.

Пик потепления, скорее всего, придется примерно на 25 мая. Тогда температура может достичь около +30°C. После этого ожидаются изменения: ближе к концу мая температура начнет снижаться. Конец месяца и начало июня могут пройти под знаком похолодания, а дневные показатели снова опустятся примерно до +20°C.

В ближайшие 14 дней погода останется переменчивой. Будут как солнечные дни, так и кратковременные дожди с грозами. Однако сильных и продолжительных осадков не ожидается.

Погода в Украине

По словам синоптиков, в Украине тоже ожидается заметно повшение температуры. В Укргидрометцентре рассказали, что уже на этой неделе температура у нас может достичь +30°. В то же время в конце мая есть вероятность, что станет прохладнее. На данный момент синоптики говорят о похолодании на 3-5 градусов, однако этот прогноз еще требует уточнения.

