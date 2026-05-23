Синоптики сообщили, грозит ли Украине аномальная жара из Европы

В Европе в ближайшее время ожидается аномальная для этого времени года жара. Однако Украине она не угрожает. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"В СМИ сейчас активно распространяют информацию о волне жары в странах Западной Европы. Но стоит помнить: прогнозы для Испании, Франции или Великобритании – это не прогноз для Украины", – говорят синоптики.
По их данным, в отличие от Западной Европы, на территорию Украины будет распространяться прохладный воздух из Скандинавии.
"Погода будет преимущественно комфортной +21…+27°. Местами будут проходить кратковременные дожди и грозы", – прогнозируют в Укргидрометцентре.
Синоптики добавили, что в конце мая температура снизится и будет даже ниже климатической нормы.
Аномальная жара накрывает Европу – что известно
В ближайшие дни Европу накроет первая мощная волна жары в этом году. Причиной станет антициклон – так называемый "тепловой купол", который удерживает горячий воздух и повышает температуру на 5–11° выше нормы. В Лондоне ожидается до +32°, в Париже – до +31°, на юго-западе Франции – до +35°, а в Испании местами прогнозируют до +38°.
Синоптики связывают раннюю и продолжительную жару с изменением климата и пересыханием почвы. После нестабильной погоды в Европе установится более сухой и спокойный период.