Конец мая может удивить украинцев температурами, - метеоролог

На следующей неделе в Украине ожидается понижение температуры на 3-5 градусов. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Голеня, начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра.

Также на вопрос, действительно ли в конце мая будет достаточно ощутимое похолодание, и что на западе страны даже может быть не более +10°, она отметила, что такая температура может быть только ночью.

"Если говорить о следующей неделе, - есть тенденция к тому, что будет понижение температуры. Пока что - на 3-5 градусов", - сказала эксперт.

Также она добавила, что ближе к соответствующим датам информация будет более точной.

Дождливая неделя в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидается дождливая погода, по всей территории страны периодически будут осадки, местами сильные, с грозами и градом.

В то же время температура до середины недели повысится. Особенно тепло будет на Левобережье, где воздух прогреется до летних 25-28 градусов тепла. Впрочем, к концу недели температура несколько снизится. Ожидается, что на выходных дожди покинут западные и северные области. До конца недели осадки ожидаются только на юго-востоке, а температура снизится до более комфортных +20°...+24°.

