В ряде обалстей на 18 ноября объявлен повышенный уровень опасности.

В Украине на вторник, 18 ноября, объявили повышенный уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"18 ноября ночью в Карпатах порывы ветра 20-25 м/с, днем в юго-восточной части и на Харьковщине 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Видео дня

В Укргидрометцентре предупреждают, что такая погода может осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Погода 18 ноября - прогноз на завтра

Во вторник, 18 ноября, в Украине ожидается преимущественно холодная погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, днем столбики термометров поднимутся лишь до +3...+8 градусов. Более теплая погода сохранится только на юге, востоке и в Днепропетровской области, где температура будет достигать +12...+17 градусов.

В ночные часы осадки прогнозируются на западе страны, в Карпатах возможен мокрый снег. Во вторник днем в большинстве регионов ожидается сухая погода без существенных осадков. Небольшие дожди возможны лишь в Одесской области и в горных районах.

Ветер будет порывистый, местами с порывами до 15-20 м/с.

Погода в Киеве

В столице, по словам Диденко, сохранится холодная погода: днем температура составит +6...+8 градусов. Осадки не прогнозируются, однако ожидается порывистый ветер.

Вас также могут заинтересовать новости: