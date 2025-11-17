Сегодня ночью в ряде обалстей еще пройдут дожди.

Во вторник, 18 ноября, в Украине будет преимущественно холодно. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В дневные часы, по ее данным, максимальная температура воздуха составит лишь +3...+8 градусов. Только на юге, востоке и на Днепропетровщине еще задержится тепло +12...+17 градусов.

Ближайшей ночью дожди пройдут в западных областях, в Карпатах с мокрым снегом. Завтра днем в большинстве областей уже будет преобладать погода без существенных осадков. Только в Одесской области и в Карпатах вероятны осадки.

Ветер будет порывистый, временами до штормовых порывов, до 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве

В Киеве, по словам Натальи Диденко, завтра также будет преобладать холодная погода с температурой воздуха днем +6...+8 градусов. Без осадков, однако с порывистым ветром.

Похолодание в Украине - прогноз

Синоптик Виталий Постригань ранее сообщал, что в конце ноября в Украине возможно резкое снижение температуры.

По словам специалиста, одна из прогнозных моделей свидетельствует, что предстоящее похолодание может войти в четверку самых мощных за последние семь десятилетий.

Впрочем, эксперт отмечает: подобные долгосрочные прогнозы следует воспринимать осторожно, ведь их точность невысока.

Эксперт акцентировал, что синоптики могут давать достоверный прогноз только на 1-3 суток. Далее с каждым днем точность постепенно уменьшается. Это нормальная ситуация не только для наших метеорологических расчетов - в Германии и Бельгии все так же.

По его словам, говорить о формировании устойчивого снежного покрова пока рано, но зима уже близко.

