14 июня жары уже не будет даже на юге и востоке Украины

Во многих областях пройдут дожди.

Под конец недели, 14 июня, снижение температуры доберется до юга и востока, где до этого держались довольно высокие летние показатели. Дожди, местами с грозами и сильными порывами ветра, ожидаются на западе, севере и в центральной части Украины, а на юге и востоке будет преимущественно сухо. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня столбики термометров покажут +16°...+19°, а на Закарпатье воздух прогреется до +21°. Ожидается переменная облачность и периодические кратковременные дожди.

На севере Украины в конце недели будет +18°...+23°. Тут также будет переменная облачность и кратковременные дожди.

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Жителей востока Украины 14 июня ждет сухая погода с комфортной температурой +22°...+25°. Только на Харьковщине будет чуть свежее, +20°...+22°.

В центральной части Украины местами пройдут дожди, а температура будет от +18°...+20° в Винницкой области до +24°...+26° на остальной территории.

Юг Украины сегодня ждет переменная облачность с температурой +21°...+26°. В Одесской и Николаевской областях есть вероятность дождей.

14 июня - какой сегодня праздник, приметы погоды

14 июня - Преподобного Агапита Печерского. По приметам, если день пасмурный и дождливый, то будет хороший урожай льна.

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