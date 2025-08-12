Осадков в столице не будет ни 13 августа, ни в ближайшие дни.

В среду, 13 августа, киевлян ждет очень теплая и сухая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью будет свежо, +15°...+16°, а днем температура в столице повысится до комфортных для лета +25°. Ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 752-753 миллиметра ртутного столба.

Во Львове в среду будет ясно. Ночью +13°, днем +27°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +27°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +11°, днем +27°.

В Тернополе 13 августа ночью будет +12°, днем +27°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +12°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +11°, днем +27°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +31°, ясно.

В Черновцах в среду - ясно, ночью +14°, днем +25°.

В Виннице завтра будет +11°...+26°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью будет +13°, днем +25°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+24°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +15°, днем +26°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +28°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+25°.

В Одессе 13 августа - ясно, температура ночью +18°, днем +28°.

В Херсоне в среду ночью будет +15°, днем +30°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +15°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +28°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +26°, практически безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет ясно, +15°...+30°.

В Краматорске завтра будет облачнос прояснениями, температура ночью +12°, днем +26°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +26°.

