13 августа в Украине будет много солнца / фото Jill Wellington / Pixabay

Со среды, 13 августа, в Украине начнет постепенное потепление. Температура в этот день повысится по всей стране. Особенно это будет заметно на западе, где потеплеет до +25°...+27°, а на юг вернутся "тридцатки". Осадков не будет, ожидается лишь небольшая облачность, а на западе и юге будет ясно и безоблачно. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +25°.
  • Во Львове в среду будет ясно. Ночью +13°, днем +27°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +27°.
  • В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +11°, днем +27°.
  • В Тернополе 13 августа ночью будет +12°, днем +27°, ясно.
  • В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +12°, днем +25°.
  • В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +11°, днем +27°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +31°, ясно.
  • В Черновцах в среду - ясно, ночью +14°, днем +25°.
  • В Виннице завтра будет +11°...+26°, небольшая облачность.
  • В Житомире в среду ночью будет +13°, днем +25°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+24°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет ночью +15°, днем +26°, небольшая облачность.
  • В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +28°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+25°.
  • В Одессе 13 августа - ясно, температура ночью +18°, днем +28°.
  • В Херсоне в среду ночью будет +15°, днем +30°, ясно.
  • В Николаеве завтра будет ясно, ночью +15°, днем +31°.
  • В Запорожье температура ночью +17°, днем +28°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +26°, практически безоблачно.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +26°.
  • В Днепре температура ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в среду будет ясно, +15°...+30°.
  • В Краматорске завтра будет облачнос прояснениями, температура ночью +12°, днем +26°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +26°.
13 августа по всей Украине будет очень тепло, а на юге и Закарпатье жарко / фото УНИАН

13 августа - праздник, приметы

13 августа - Евдокимов день. Если паутина полетела - солнечная погода продержится еще долго. 

