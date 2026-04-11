Пасха в Украине будет с дождями, но немного потеплеет, - синоптик Диденко

Потепление в Украине ожидается уже с понедельника, 13 апреля.

На Пасху в Украине будет дождливо, однако температура немного повысится. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известная синоптик Наталья Диденко.

"Если сегодня днем ожидается +4...+9 градусов, то завтра скромно, но все же +8...+12 градусов, а на востоке до +14", – уточнила она.

По всей стране пройдут дожди, однако Николаевская, Херсонская, Запорожская области, часть Днепропетровской и Донецкой областей избегут осадков.

"Как видите, Пасха не обещает слишком комфортной погоды. Потепление в Украине – уже с понедельника", – спрогнозировала Наталья Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве на Пасху временами будет дождь. Дождь более вероятен после обеда, во второй половине дня - более умеренный.

В ближайшую ночь в Киеве будет +1...+3 градуса, при прояснениях возможны заморозки 0...-2, а завтра днем в столице воздух прогреется до +8...+9 градусов.

Когда в Украине потеплеет - прогноз синоптика

На Пасху в Украине сохранится прохладная погода, а потепление наступит уже на следующей неделе. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

По его словам, сейчас погоду определяет высотный циклон, который приносит осадки и понижение температуры. Ночью и утром в праздник возможны заморозки до 0…-3°, поэтому стоит тепло одеваться.

Днем воздух прогреется до +7…+12°, местами пройдет небольшой дождь. 12 апреля осадков станет меньше, а облачность уменьшится.

Со следующей недели ожидается постепенное потепление, хотя дожди еще возможны.

