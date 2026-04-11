Лингвист объяснила различия между названиями праздника.

Пасха 2026 для православных христиан наступит завтра, 12 апреля. Хозяйки уже вовсю пекут куличи и красят яйца, а затем всей семьей пойдут в храмы, чтобы освятить продукты и дома отпраздновать праздник. Однако мало кто понимает, что означает слово Великдень и почему на русском языке праздник называется иначе. Научный сотрудник Института энциклопедических исследований НАН Украины, кандидат филологических наук Олеся Сулима ответила на все вопросы.

Специалистка объяснила, откуда взялось название Пасха и Великдень. По ее словам, в русском языке просто закрепилось церковное название праздника – "Пасха", а собственного народного названия у них нет. В украинском языке, согласно Этимологическому словарю, Великдень – это дословный перевод греческого словосочетания, которое означает "великий день". Путем сращения это словосочетание превратилось в существительное "Великдень".

Название "Великдень" в украинском языке воспринимается как народное, потому что оба слова – и "великий", и "день" – привычны для нас, да и слово образовано продуктивным способом словообразования – сращением. Слово "Пасха" в нашем языке тоже есть, но оно акцентирует внимание именно на религиозном контексте, возможно, на проповеди, богослужениях, связанных с этим праздником, традициях и т. п.

Слово "Пасха" происходит от греческого слова, которое, в свою очередь, происходит от древнееврейского слова "песах", означающего "переход", "исход". Если говорить о первоначальном значении слова "песах", то это "проходить мимо чего-либо", "обходить". Это слово сначала попало в греческий язык, а затем через старославянский – в славянские языки.

Иудейский Песах – это праздник в честь исхода евреев из египетского рабства. Согласно Ветхому Завету, тогда евреи мазали косяки дверей кровью ягненка для того, чтобы их дома обошел Ангел Смерти и поразил только египетские семьи:

"Здесь акцент делается как на жертвенности, так и на том, чтобы что-то злое прошло мимо. Соответственно, уже христианская Пасха частично переняла момент жертвенности крови, потому что ягненок – это была жертва, и кровь является признаком этой жертвы".

Уже в Новом Завете, говорит Сулима, праздник приобрел новое содержание, и Иисус Христос как бы и является тем самым ягненком, Агнцем Божьим, приносящим себя в жертву ради спасения всего человечества. То есть и христианская церковная традиция связана прежде всего с жертвенностью, с жертвой. Есть такие слова апостола Павла: "Наша Пасха – Христос, принесенный в жертву за нас". Соответственно, значение жертвы сохранилось в греческом названии праздника и впоследствии – в русском языке.

"Если говорить об украинской традиции и языке, то в слове "Великдень" главное не жертвенность, а результат – то, что Иисус Христос воскрес. И Воскресение является основой всего праздника. Слово "Великдень" подчеркивает, что этот праздник имеет преимущество перед другими праздниками, величие события, победу жизни над смертью. Еще есть церковное название этого праздника – "праздник праздников", – добавила экспертка.

Сулима напомнила, что в польском и чешском языках Пасху называют "Вельканоц" – это великая ночь. И действительно считают, что Иисус Христос воскресает в 12 часов ночи, и именно в это время в церквях начинают петь "Христос Воскрес".

Итак, понятно, почему Пасху называют Пасхой – в украинском языке Пасха – это основное и общенародное название праздника, но иногда употребляют и слово Пасха. Но Пасха – это слово, связанное непосредственно с церковной традицией. Например, говорят пасхальный канон, а не великодний.

Интересный факт, что слово "Пасха" существует в различных вариациях, например, во французском, итальянском, испанском, немецком языках. В английском языке этот праздник называется "Easter" в честь древнегерманской богини весны.

справка Олеся Сулима Языковед, доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима - преподаватель украинского языка Украинского государственного педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Окончила Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова и получила диплом магистра с отличием. Кандидат филологических наук. Доцентка. В кругу интересов: грамматика украинского языка, коммуникативная лингвистика и психолингвистика. Является автором ряда статей, посвященных морфологии и синтаксису украинского языка, и разработчиком различных курсов по лингвистике в Малой академии наук Украины. Сейчас работает в УГУ имени Михаила Драгоманова на кафедре украинского языка.

