Будет ли тепло на Пасху: синоптик сделал прогноз на праздник и следующую неделю

Уже на следующей неделе погода в Украине должна улучшиться.

В этом году на Пасху погода в Украине будет прохладной, а потепление ожидается только на следующей неделе. Об этом в комментарии Телеграфу рассказал синоптик Виталий Поистригань.

По его словам, сейчас погоду в Украине формирует высотный циклон, несущий осадки и пониженную температуру.

По прогнозу, на Пасху ночью и утром ожидаются заморозки до 0°...-3°. Поэтому стоит одеться потеплее для утренних богослужений, советует Постригань.

"Днем станет немного комфортнее – воздух прогреется до +7°...+12°, местами возможен небольшой дождь", – говорит синоптик.

12 апреля облачности в Украине станет меньше, а осадки будут местами и кратковременными.

Ожидается, что уже на следующей неделе погода в Украине улучшится – арктический холод начнет ослабевать.

"Дожди еще задержатся, однако вторая половина пасхальной недели может приятно удивить более теплой погодой", – говорит Постригань.

На следующей неделе должно потеплеть и в Киеве. По данным Укргидрометцентра, в течение 11–13 апреля сохранится холодная и влажная погода: ночью возможны заморозки до 0…-2° в столице и до -3° по области, периодически будут идти дожди.

Однако уже 14–15 апреля станет комфортнее – осадки прекратятся, а ночные температуры повысятся до +1…+6°. Днем воздух будет прогреваться до +11…+16°.

