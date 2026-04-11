Синоптики назвали точную дату, когда в Киев вернётся 15-градусное тепло (график)

В ближайшие несколько дней в столице по-прежнему будет ненастная холодная погода.

В течение 11-15 апреля в Киеве ожидается два периода различной погоды: холодной с дождями и сухой теплой. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

11-13 апреля ожидается неуютная холодная погода с ночными заморозками до 0°...-2° в Киеве и до 0°...-3° на территории Киевской области. Время от времени в эти дни будут идти дожди.

14 и 15 апреля погода будет уже более приятной из-за отсутствия осадков и заморозков в воздухе. Ночью уже будет +1°...+6°, а днем воздух прогреется до +11°...+16°.

"Первые три суток ожидается облачное небо, в дальнейшем должны появиться прояснения. Атмосферное давление будет расти, влажность воздуха останется высокой", – добавили в Укргидрометцентре.

Когда в Украину придет потепление - прогноз синоптика

В ближайшие выходные в Украине сохранится прохладная погода, однако с началом новой недели температура будет постепенно расти. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, эти апрельские выходные будут больше напоминать март.

11–12 апреля по всей стране сохранится холод: днем ожидается +6…+11 °C, а ночью возможны заморозки. В то же время в воскресенье на востоке станет немного теплее – до +12…+15 °C.

В ближайшие дни в Украине будет преобладать влажная воздушная масса – периодически будут идти дожди, а в северных и западных областях местами возможен мокрый снег.

С понедельника, по прогнозу синоптика, начнется постепенное потепление.

В Киеве на выходных также будет сыро и прохладно, с периодическими дождями. В субботу температура составит +5…+7 °C, а в воскресенье поднимется до +8…+10 °C.

Вас также могут заинтересовать новости: