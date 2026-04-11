11 апреля не порадует украинцев теплом, почти везде - дожди

Только на юге страны сегодня будет преимущественно сухо.

В субботу, 11 апреля, погода в Украине существенно не изменится. В большинстве областей местами пройдут небольшие дожди, а температура не порадует весенним теплом: столбики термометров покажут +6°...+11°, на юге - до +12°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны небольшие дожди будут чередоваться с солнечными прояснениями, а столбики термометров покажут +6°...+8°. Только на Закарпатье воздух прогреется до +9°...+11°.

На севере Украины сегодня будет прохладнее всего. Тут в течение дня воздух максимально прогреется лишь до +5°...+8°. Ожидается облачная погода с прояснениями и местами пройдут небольшие дожди.

На востоке Украины суббота тоже будет влажной. В Харьковской области ожидается +6°...+8°, а в Донецкой и Луганской воздух прогреется до +8°...+11°.

В центральной части Украины 11 апреля ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими дождями. Температура тут будет, как и на западе, +6°...+8°.

Жителей юга Украины сегодня ждет преимущественно сухая погода, только в Крыму местами покапают небольшие дожди. Тут будет теплее всего, днем +10°...+12°.

11 апреля - какой сегодня праздник, приметы погоды

11 апреля - Великая суббота, канун Пасхи. По народным приметам, если утром туман, то будет много грибов.

Вас также могут заинтересовать новости: