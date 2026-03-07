Землю накрывает магнитная буря: штормить будет все выходные (график)

Только в понедельник ситуация должна улучшиться.

На выходных, 7 и 8 марта, ожидается небольшая магнитная буря. Об этом предупреждает Британская геологическая служба.

В последние дни скорость солнечного ветра была на фоновом уровне, а геомагнитная активность оставалось спокойной. Однако сегодня высокоскоростной поток, исходящий из трансэкваториальной корональной дыры, достигнет нашей планеты.

Из-за этого ожидается увеличение геомагнитной активности до уровня G1 - слабая магнитная буря.

Постепенно ситуация будет стабилизроваться и уже к началу следующей недели магнитная буря должна закончиться.

Магнитные бури - как защититься

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце и могут влиять на самочувствие людей, особенно метеочувствительных. В такие дни нередко появляются головная боль, усталость, раздражительность, скачки давления и проблемы со сном.

Чтобы легче пережить период геомагнитной активности, обычно советуют придерживаться простых правил. Важно больше отдыхать и избегать сильных нагрузок. Полезно пить достаточно воды, чаще бывать на свежем воздухе и по возможности высыпаться. Лучше сократить употребление кофе, алкоголя и тяжелой пищи, отдав предпочтение легким блюдам и овощам. Также рекомендуется следить за артериальным давлением и не забывать о регулярных прогулках – умеренная активность помогает организму легче адаптироваться к изменениям.

