Прогноз магнитных бурь на понедельник, 29 сентября.

Сегодня, 29 сентября, на Земле есть вероятность магнитной бури. Об этом свидетельсвуют данные Британской геологической службы.

По информацйии смпециалистов, наша планета может получить скользящий удар от медленного коронального выброса массы, который произошел на Солнце 24 сентября.

По прогнозу, существует небольшой шанс магнитной бури уровня G1 - это слабая магнитная буря. В остальное время К-индекс будет не выше 4, а это означает, что магнитной бури нет.

Видео дня

Магнитные бури

Магнитные бури - это явления, который возникают из-за возмущений в магнитном поле Земли. Они в свою очередь вызываются вспышками на Солнце и выбросами корональной массы. Когда поток заряженных частиц достигает нашей планеты, магнитосфера реагирует колебаниями, что и фиксируется как буря.

Сила магнитных бурь оценивается по шкале от G1 до G5. Слабые возмущения встречаются довольно часто и почти незаметны для большинства людей, тогда как экстремальные (G5) могут приводить к перебоям связи, повреждениям спутников и даже сбоям в энергосистемах.

Для человека такие периоды могут сопровождаться ухудшением самочувствия: головными болями, скачками давления, усталостью, нарушениями сна. Особенно чувствительны к бурям люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов.

Вас также могут заинтересовать новости: