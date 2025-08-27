В последние дни магнитное поле Земли остается спокойным.

27 августа геомагнитная обстановка на Земле останется стабильной. По данным NOAA, максимальные значения Kp-индекса в течение суток не превысят 3, - это указывает на отсутствие магнитных бурь уровня G1 и выше

Такой прогноз подтверждается и BGS (British Geological Survey): геомагнитная активность будет держаться в диапазоне от тихого до активного, но без признаков перехода к магнитной буре.

Согласно этому прогнозу, магнитное поле Земли остаётся спокойным, с возможностью кратковременных, но незначительных колебаний. Это означает, что для метеочувствительных людей нет особых причин для беспокойства - существенных изменений в самочувствии не ожидается.

Магнитные бури

Чаще всего причиной магнитных бурь становятся солнечные вспышки и выбросы корональной массы. Когда эти потоки достигают нашей планеты, они взаимодействуют с магнитосферой, вызывая её колебания.

На Земле магнитные бури проявляются по-разному. Они способны нарушать работу спутников, систем навигации, радиосвязи и даже влиять на стабильность энергосетей. В северных и южных широтах во время сильных возмущений можно наблюдать яркие полярные сияния.

Для людей магнитные бури тоже имеют значение. Хотя они не представляют прямой опасности для жизни, многие отмечают ухудшение самочувствия: головные боли, слабость, скачки давления, раздражительность или проблемы со сном.

