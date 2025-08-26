Хотя пока официальных заявлений, что украинцы видели в небе, не было, но есть определенные предположения.

В ночь на вторник, 26 августа, в небе над Украиной заметили неизвестное небесное явление. Как утверждалось, его могли наблюдать жители всех регионов Украины, сообщает Telegram-канал УНИАН.

Как можно увидеть на фотографиях, в небе был четко виден тонкий луч света среди звезд. Отмечается, что это необычное явление можно было разглядеть лишь несколько секунд.

Эксперты пока не предоставили объяснений, что же это за необычное явление наблюдали украинцы. Однако, уже есть несколько предположений.

Первая версия - комета C/2023 A3 (Цзицзиньшань - ATLAS), которую открыли в 2023 году. Согласно расчетам, диаметр ядра составляет около 1,5 км. Эта комета состоит из льда и пыли, а под солнечным светом образует длинный хвост.

Вторая версия - так называемый световой столб. Указывается, что такое явление может возникать, когда мелкие кристаллы льда отражают свет. Нередко его можно увидеть зимой или в прохладные дни.

Ранее УНИАН сообщал, что более разреженная и холодная верхняя атмосфера может стать причиной резких скачков плотности во время геомагнитных бурь. Отмечается, что из-за этого может нарушиться работа жизненно важных сервисов, таких как GPS, системы связи и национальной безопасности. В публикации говорится, что из-за этого надо проектировать спутники под конкретные атмосферные условия.

Также мы писали, что ученые в 2023 году собрали пыль космическим аппаратом NASA с астероида в 200 миллионах миль от Земли и пришли к выводу, что он содержит материал, старше нашего Солнца. Первое крупное исследование химического состава астероида Бенну выявило звездную пыль, которая конденсировалась вокруг умирающих звезд миллиарды лет назад. По словам ученых, эти образцы являются снимком ранней Солнечной системы.

