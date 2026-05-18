Неделя начнется с магнитных бурь: прогноз на 18 мая

Сегодня и завтра ожидается слабая магнитная буря, однако даже она может негативно отразиться на самочувствии некоторых людей.

Новая рабочая неделя начинается с магнитных бурь. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

Как сообщается, Кр-индекс, который показывает силу магнитной бури, уже поднялся до 5. Это означает, что на Земле началась магнитная буря уровня G1 - слабая.

Ожидается, что магнитная буря продлится и завтра, 19 мая. По прогнозу, во вторник она даже усилится, но дойдет ли до уровня G2, пока неизвестно.

Видео дня

Предварительно, с 20 мая геомагнитная обстановка уже должна нормализоваться, магнитные бури закончатся.

Магнитная буря G1 - что важно знать

Магнитная буря уровня G1 считается слабой, однако даже она может повлиять на самочувствие метеозависимых людей. В такие дни некоторые жалуются на головную боль, усталость, скачки давления, раздражительность и проблемы со сном. Особенно внимательными стоит быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Во время магнитной активности специалисты советуют избегать переутомления, больше отдыхать и соблюдать питьевой режим. Также желательно уменьшить количество кофе и алкоголя, чаще бывать на свежем воздухе и не забывать о полноценном сне. Считается, чегкая физическая активность и спокойный режим дня помогут организму легче перенести влияние геомагнитных колебаний.

Вас также могут заинтересовать новости: