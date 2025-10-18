В суббботу, 18 октября, на Земле продолжится магнитная буря. Об ээтом предупреждает Британская гелогическая служба.
Ожидается, что несколько корональных выбросов массы, которые произошли на Солнце в последние несколько дней, достигнут Земли как раз на выходных.
Как сообщается, некоторые из этих выбросов могли слиться по пути, что приведет к гораздо более мощному общему потоку.
Напомним, несколько дней назад на Солнце произошло несколько выбросов корональной массы, которые направлены на нашу планету. По словам физика космической погоды доктора Тамиты Сков, к Земле движутся сразу четыре солнечные бури.
Как защититься от магнитных бурь - советы
Чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь на организм, необходимо заботиться о стабильности нервной и сердечно-сосудистой систем. В периоды повышенной солнечной активности старайтесь больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций и не перегружать себя физически. Пейте достаточно чистой воды и чаще бывайте на свежем воздухе.
Людям с повышенным давлением или проблемами с сердцем важно регулярно контролировать АД и не пропускать прием назначенных лекарств. Полезно также соблюдать здоровый режим сна, выбирать легкие блюда и ограничить потребление кофе и алкоголя – это поможет организму легче перенести магнитные колебания.