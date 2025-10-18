18 и 19 октября ожидается магнитная буря уровня G2 - умеренная.

В суббботу, 18 октября, на Земле продолжится магнитная буря. Об ээтом предупреждает Британская гелогическая служба.

Ожидается, что несколько корональных выбросов массы, которые произошли на Солнце в последние несколько дней, достигнут Земли как раз на выходных.

Как сообщается, некоторые из этих выбросов могли слиться по пути, что приведет к гораздо более мощному общему потоку.

Видео дня

Напомним, несколько дней назад на Солнце произошло несколько выбросов корональной массы, которые направлены на нашу планету. По словам физика космической погоды доктора Тамиты Сков, к Земле движутся сразу четыре солнечные бури.

Как защититься от магнитных бурь - советы

Чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь на организм, необходимо заботиться о стабильности нервной и сердечно-сосудистой систем. В периоды повышенной солнечной активности старайтесь больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций и не перегружать себя физически. Пейте достаточно чистой воды и чаще бывайте на свежем воздухе.

Людям с повышенным давлением или проблемами с сердцем важно регулярно контролировать АД и не пропускать прием назначенных лекарств. Полезно также соблюдать здоровый режим сна, выбирать легкие блюда и ограничить потребление кофе и алкоголя – это поможет организму легче перенести магнитные колебания.

