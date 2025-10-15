В последнее время на Солнце произошло несколько вспышек с выбросом корональной массы.

В ближайшие дни магнитная буря на Земле продолжится. Об этом свидетельствуют данные Британской геоологической службы.

Высокоскоростной поток солнечного ветра из корональной дыры начинает ослабевать, однако на Солнце произошли вспышки.

Как сообщается, солнечная активность в последние дни была умеренной, наблюдалось несколько солнечных вспышек и выбросов корональной массы.

Видео дня

Моделирование показывает, что один или несколько таких выбросов могут могут достичь нашей планеты, вызвав магнитные бури в течение 15-16 октября.

Как ожидается, магнитная буря будет уровня G1 - слабая.

Как защититься от магнитных бурь

Магнитные бури могут вызывать у людей головные боли, слабость, раздражительность, скачки давления, бессонницу и проблемы с концентрацией. Особенно чувствительно на них реагируют метеозависимые и люди с сердечнол-сосудистыми заболеваниями.

Чтобы снизить влияние бурь, обычно советуют больше отдыхать, избегать стресса, пить достаточно воды и ограничить кофеин. Полезно гулять на свежем воздухе, высыпаться и не перенапрягаться. Людям с хроническими болезнями стоит соблюдать рекомендации врача и держать под рукой нужные лекарства.

Вас также могут заинтересовать новости: