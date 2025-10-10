Землетрясение магнитудой 7,4 длилось около 30-40 секунд и наделало немало бед.

Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов южных Филиппин, объявлено предупреждение о цунами. об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, сразу в нескольких странах объявлено предупреждение о цунами, а жителям близлежащих прибрежных районов настоятельно рекомендуется перебраться вглубь страны или на возвышенности.

Людей предупреждают о возможных афтершоках после землетрясения.по некоторой информации, один человек погиб. Также сообщается о повреждениях домов, зданий и мостов.

Как сообщается, землетрясение длилось 30-40 секунд. Занятия в местных школах приостановлены, проводятся проверки.

"Мне сейчас 46 лет, и это самое сильное землетрясение, которое я когда-либо чувствовала. Ущерб довольно большой", - рассказала Ричи Диуен, представитель по ликвидации последствий стихийных бедствий в Манае, который расположен недалеко от эпицентра.

Землетрясения на Филиппинах

Это землетрясение стало одним из самых сильных за последние годы на Филиппинах. Филиппины находятся в Тихоокеанском огненном кольце, где ежегодно происходит более 800 землетрясений.

Две недели назад Филиппины пережили самое разрушительное землетрясение за более чем десятилетие, в результате которого погибли 74 человека на острове Себу.

