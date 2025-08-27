Всего существует три "бабьих лета", последнее из которых может быть аж в ноябре.

В ближайшие дни в Украине будет жара - начнется первое бабье лето. Об этом Украинскому радио рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, летний сезон совсем не завершен. И как раз в последнюю завершающую неделю августа нас ожидает июльская жара.

Уже с сегодняшнего дня температура воздуха постепенно начнет повышаться. В среду и четверг еще будет комфортно, а в течение 29-31 августа в большинстве областей Украины температура воздуха будет очень высокой - от +28° до +34° .

"Поэтому действительно, согласитесь, это будет достаточно сильная жара. Единственное наше спасение будет в том, что ночи уже не будут такими жаркими, как в июле. То есть это уже не будет за 20°, а до 20°. Но в целом вторая половина недели и августовский уикенд - будет очень жарко", - сообщила Наталья Диденко.

По ее словам, именно с 28 августа уже начнется бабье лето. Синоптик отметила, что это не научный термин, но этот период действительно научный. По ее данным, есть фактически три "бабьих лета" - это период теплой, сухой погоды. Он связан с устойчивым антициклоном, когда сухо, солнечно, когда прохладные ночи и теплые дни.

Наталка Диденко говорит, что в основном первое "бабье лето" приходит 28 августа и длится до 11 сентября. Затем идет второе. А уже третье "бабье лето" может быть даже в середине ноября.

"Поэтому, конечно, "бабье лето" обязательно будет. И, кстати, я так подозреваю, что как раз с 28 августа и по 11 сентября - это "бабье лето" у нас и будет", - сообщила эксперт по погоде.

В Украину идет сильная жара - прогноз

О том, что в конце лета в Украине значительно потеплеет, говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, уже перед выходными, 29 августа, на западе Украины разогреет до +33°...+35°, а в конце лета уже по всей стране будет сильная жара до +32°...+37°.

