В Украине объявили I уровень опасности: что будет с погодой (карта)

Предупреждение объявлено для всей страны, кроме юга и юго-востока.

30 января в Украине ожидается ухудшение погоды. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"30 января в Украине, кроме юга и юго-востока, на дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

Кроме того, в центральных и Харьковской областях будет гололед и налипание мокрого снега.

В указанных областях введен I уровень опасности, желтый.

Сегодня в Украине будет облачно. В северо-западных и большинстве северных областей местами пройдет небольшой снег. В течение суток ожидается понижение температуры до -7°...-12°. На юге и юго-востоке страны дождь (в Одесской и Николаевской областях местами значительный. Температура ночью и днем здесь составит +1°...+6°, в Крыму 7+7°...+12°. На остальной территории синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, в центральных и Харьковской областях гололед и налипание мокрого снега. Температура ночью и днем 0°...-5°. Только в Закарпатье ожидается погода без существенных осадков, температура в течение суток -1°...+4°.

На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица. Утром в большинстве южных, Кировоградской и Днепропетровской областях местами туман.

Ветер будет 7-12 м/с, на северо-востоке днем местами порывы 15-20 м/с.

