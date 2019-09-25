Дым от лесных пожаров окрасил небо в Индонезии в красный цвет (видео)
В этом году в Индонезии сгорело уже около 330 тысяч гектар леса.
Над индонезийской провинцией Джамби небо окрасилось в необычный багровый цвет из-за дыма от лесных пожаров.
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По словам ученых, красный цвет вызван рассеиванием солнечных лучей частицами, появившимися в воздухе, сообщает Euronews.
Жаркая засушливая погода и поджог полей в сельскохозяйственных целях способствуют возникновению неконтролируемых пожаров. В этом году в Индонезии сгорело уже около 330 тысяч гектар леса.
This afternoon is not night. This is earth not mars planet. This is not in outer space. It's us who breathe with lungs, not with gills. We humans need clean air, not smoke.— Kaseehsaulmouk (@kasehsaulmouk) September 22, 2019
Location: Kumpeh, Muaro Jambi #KabutAsap#KebakaranHutanMakinMenggilapic.twitter.com/WtEqPphgRT
Напомним, густой дым от лесных пожаров в Индонезии накрыл столицу Малайзии Куала-Лумпур.
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