Дым от лесных пожаров окрасил небо в Индонезии в красный цвет (видео)

11:57, 25 сентября 2019
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В этом году в Индонезии сгорело уже около 330 тысяч гектар леса.

Лесные пожары окрасили небо в Индонезии в красный цвет / twitter.com/SriwijayaKu
Лесные пожары окрасили небо в Индонезии в красный цвет / twitter.com/SriwijayaKu

Над индонезийской провинцией Джамби небо окрасилось в необычный багровый цвет из-за дыма от лесных пожаров.

В Греции продолжают бушевать лесные пожары

По словам ученых, красный цвет вызван рассеиванием солнечных лучей частицами, появившимися в воздухе, сообщает Euronews

Жаркая засушливая погода и поджог полей в сельскохозяйственных целях способствуют возникновению неконтролируемых пожаров. В этом году в Индонезии сгорело уже около 330 тысяч гектар леса.

Напомним, густой дым от лесных пожаров в Индонезии накрыл столицу Малайзии Куала-Лумпур.

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Теги: #погода#пожар
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