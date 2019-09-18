В сотнях школ прекращены занятия.

Смог в Малайзии / REUTERS

Густой дым от лесных пожаров в Индонезии накрыл столицу Малайзии Куала-Лумпур.

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В сотнях школ прекращены занятия. Чтобы вызвать искусственный дождь, был проведен засев облаков, передает Euronews.

В Индонезии огонь уничтожил свыше 300 тысяч гектаров леса на островах Калимантан и Суматра.

Индонезийцы и жители соседних стран в Юго-Восточной Азии часто страдают от задымлений и смога. Но из-за длительного периода засухи, вызванного Эль-Ниньо, уровень загрязнения воздуха в нынешнем году особенно высок.

Напомним, на греческом острове Закинф спасателям удалось взять под контроль мощный природный пожар.