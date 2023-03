У Кристины Эпплгейт диагностировали рассеянный склероз.

Американская актриса Кристина Эпплгейт заявила о завершении кинокарьеры из-за неизлечимой болезни. Как оказалось, знаменитость уже два года борется с рассеянным склерозом.

Как сообщает Daily Mail, актриса больше не будет сниматься в кино, появляться на красных дорожках и прочих светских мероприятиях. Из-за болезни у нее ухудшилось зрение, есть затруднения с движениями, ей сложно удерживать равновесие.

"Сейчас я не могу себе представить, что буду вставать в 5 утра и проводить на съемочной площадке от 12 до 14 часов. В данный момент для меня это просто невозможно", – сказала Эпплгейт.

Однако она добавила, что продолжает озвучивать фильмы, чтобы заработать денег себе на жизнь, и жизнь своей дочери.

Напомним, в 2008 году стало известно, что у Кристины рак груди. Тогда она решилась на удаление молочных желез, однако позже, с помощью пластических хирургов, ей удалось восстановить формы.

Чем известна Кристина Эпплгейт

Эпплгейт сыграла роль Эми Грин, сестры Рэйчел, в культовом сериале "Друзья". Эта работа принесла ей награду на премии "Эмми".

С 2007 по 2009 год Эпплгейт играла главную роль в ситкоме "Кто такая Саманта?", за которую она получила множество наград и номинаций на престижные премии.

Также Эпплгейт сыграла легендарную Элизабет Монтгомери, которая умерла от рака прямой кишки в 1995 году, в фильме "Everything Is Going to Be Just Fine", съёмки которого состоялись в 2011 году.

Последней ее работой стал фильм "Мертвый для меня".

