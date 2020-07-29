цей матеріал доступний українською

В США объявили номинантов премии Эмми 2020: перечень

05:14, 29 июля 2020
Кино и музыка
14 0
Из-за пандемии Эмми могут провести онлайн / Фото Depositphotos

В связи с ситуацией во всем мире, которая сложилась из-за пандемии коронавируса, пока неизвестно, в каком формате будет проходить церемония. По информации СМИ, вместо личного присутствия номинанты смогут подключаться по Zoom, сообщают Факты ICTV.

Лучший драматический сериал:

  • Лучше звоните Солу;
  • Озарк;
  • Убивая Еву;
  • Наследники;
  • Рассказ служанки;
  • Корона;
  • Мандалорець;
  • Очень странные дела.

Лучший комедийный сериал:

  • Удивительная миссис Мейзел;
  • Шиттс Крик;
  • В лучшем мире;
  • Умерь свой энтузиазм;
  • Мертв для меня;
  • Белая ворона;
  • Метод Комински;
  • Чем мы заняты в тени.

Лучший мини-сериал

  • Хранители;
  • Миссис Америка;
  • Невероятное;
  • Неортодоксальный;
  • И повсюду тлеют пожары.

Лучший комедийный сериал

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

  • Энтони Андерсон (Черноватый);
  • Дон Чидл (Черный понедельник);
  • Тед Дэнсон (В лучшем мире);
  • Майкл Дуглас (Метод Комински);
  • Юджин Леви (Шиттс Крик);
  • Раме Юссеф (Раме).

Лучшая женская роль в комедийном сериале

  • Кристина Эпплгейт (Мертвый для меня);
  • Рейчел Броснахен (Удивительная миссис Мейзел);
  • Линда Карделлини (Мертвый для меня);
  • Кэтрин О'Хара (Шиттс Крик);
  • Исса Рей (Белая ворона);
  • Трейси Эллис Росс (Черноватый).

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

  • Джейсон Бейтман (Озарк);
  • Брайан Кокс (Наследники);
  • Стерлинг К. Браун (Это мы);
  • Стив Карелл (Утреннее шоу);
  • Джереми Стронг (Наследники);
  • Билли Портер (Вне).

Лучшая женская роль в драматическом сериале

  • Дженнифер Энистон (Утреннее шоу);
  • Оливия Коулман (Корона);
  • Джоди Комер (Убивая Еву);
  • Лора Линни (Озарк);
  • Сандра О (Убивая Еву);
  • Зенден (Эйфория).

Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме

  • Джереми Айронс (Хранители);
  • Хью Джекман (Безупречный);
  • Пол Мескала (Нормальные люди);
  • Джереми Поуп (Голливуд);
  • Марк Руффало (Я знаю, что это правда).

Лучшая женская роль в мини-сериале/телефильме

  • Кейт Бланшетт (Миссис Америка);
  • Шира Хаас (Неортодоксальный);
  • Реджина Кинг (Хранители);
  • Октавия Спенсер (Мадам Си Джей Уокер);
  • Керри Вашингтон (И повсюду тлеют пожары).

Как сообщал ранее УНИАН, "Эмми" – американская телевизионная премия. Ее считают телевизионным эквивалентом "Оскара". Церемония происходит с 1949 года.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter