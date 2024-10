Экс-главком показался в футболке с символическим значением.

В прошлом главнокомандующий ВСУ, а сейчас чрезвычайный полномочный посол Украины в Великобритании Валерий Залужный вышел на связь в своем Facebook. Знаменитость показался со своей женой, чем вызвал настоящий фурор в сети.

В соцсети "железный генерал" опубликовал снимок с избранницей Еленой. Кадр, вероятно, был сделан в Лондоне, где супруги проживают после нового назначения Валерия Федоровича. На камеру пара позировала в объятиях. Они были одеты в черные свитера. А также под кофтой Залужного виднелась белая футболка с символическим знамением.

Оказалось, что даже за 2,5 тысячи километров, экс-главком продолжает поддерживать и доверять украинскому. Футболку создал украинский бренд Bulletproof Gang. На ней был изображен Кремль и Красная площадь в РФ, которую подожгли и затопили водой. На фоне них виднелся атомный взрыв.

Видео дня

На футболке также была интересная подпись на английском "Everyone has a dream. Dreams must come true", что в переводе означает: "У каждого есть мечта. Мечты должны сбываться".

"Тепло осени. У каждого свое", - написал под фото посол и добавил смайлик в форме сердечка, намекая на тепло от любви и отношений с Еленой.

За считанные минуты после публикации поста под кадром уже собрались десятки комментариев. Подписчики Залужного засыпали супругов комплиментами и добавили, что скучают по "железному генералу":

"Всегда вдохновляюсь вашими совместными фото. Они такие теплые! И даже с экрана чувствуется сила безграничной любви и привязанности друг к другу"

"Скучаем по вам"

"Вау, самые лучшие! Супер! Любим вас!"

"Спасибо за ваше тепло, передается и нам, поддерживает! Железный генерал с горячим сердцем!"

"Вы лучшие. Спасибо за свет во тьме"

К слову, супруги Залужные уже более 20 лет находятся в браке. Елена и Валерий воспитали двух дочерей. Старшая - военная и служит в Киевском гарнизоне. А вот младшая дочь Кристина сейчас учится в Одессе, в будущем планирует стать врачом.

Напомним, ранее певица Камалия рассказала, как Залужный отказал ей идти в ВСУ. Звезда ответила, поддерживает ли связь с экс-главнокомандующим ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: