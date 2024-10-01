Звезда ответила, поддерживает ли связь с экс-главнокомандующим ВСУ.

Известная украинская артистка Камалия, которая ранее ответила, что разрушило ее брак с миллиардером Захуром, призналась, что в начале полномасштабного вторжения планировала пополнить ряды ВСУ, но позже передумала. Певица в интервью "Фокусу" объяснила, как на ее решение повлиял экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Как известно, исполнительница занимается волонтерской деятельностью, однако в 2022 году она почувствовала, что этого не достаточно и хотела стать снайпером. Знаменитость планировала подписать контракт о военной службе и пополнить ряды военных.

Но все изменилось после разговора с Залужным. Когда он еще занимал должность главкома, Камалия пришла на прием к нему. Тогда генерал посоветовал Камалии не идти на фронт, поскольку тогда бы это ограничило общение певицы с детьми. Дочери звезды Арабелла и Мирабелла живут в Великобритании. Если бы артистка стала на защиту страны, то не смогла бы выезжать за границу и видеться с девочками.

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По словам знаменитости Валерий Федорович заверил ее, что она приносит больше пользы в тылу:

Он посадил меня перед собой и сказал: "Ты понимаешь, если подпишешь контракт, ты не сможешь выезжать. А как же дети? Ты волонтер, много делаешь для ВСУ, для людей. Твоя миссия - дарить людям радость, помогать гуманитарно, быть мамой". Я задумалась и решила не подписывать контракт.

Как поделилась Камалия, она до сих пор общается с "железным генералом". Залужный сейчас занимается дипломатической деятельностью. Он занимает должность посла Украины в Великобритании.

"Да, конечно, мы поддерживаем связь. Валерий Залужный также предоставлял для благотворительных аукционов вещи с его подписью", - отметила певица.

Напомним, ранее Камалия впервые рассказала, почему была вынуждена лечь под нож пластического хирурга. Исполнительница вспомнила инцидент, который произошел с ней много лет назад.

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