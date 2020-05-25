В пижаме и босиком: Синди Кроуфорд прогулялась среди полевых цветов
16:46, 25 мая 2020Звезды
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54-летняя супермодель не стесняется показывать свою жизнь своим поклонникам.
Кроуфорд с удовольствием делится с поклонниками своими фото \ instagram.com/cindycrawford
Знаменитая супермодель Синди Кроуфорд решила провести день на свежем воздухе и прогуляться среди полевых цветов.
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Для такого времяпрепровождения она надела милый светло-серый костюм с цветочным принтом от бренда Mira Mikati. Короткие шорты выгодно подчеркнули стройные ноги модели.
На снимке Кроуфорд была запечатлена босиком, а ради эффектного кадра подпрыгнула с поднятыми руками, немного оголив плоский живот.
В солнечный день супермодель вышла на прогулку \ instagram.com/cindycrawford
Как сообщал УНИАН.Lite, ранее 18-летняя дочь всемирно известной модели Кайя Гербер поделилась с подписчиками откровенной фотографией в купальнике.
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