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В пижаме и босиком: Синди Кроуфорд прогулялась среди полевых цветов

16:46, 25 мая 2020
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Кроуфорд с удовольствием делится с поклонниками своими фото \ instagram.com/cindycrawford

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Для такого времяпрепровождения она надела милый светло-серый костюм с цветочным принтом от бренда Mira Mikati. Короткие шорты выгодно подчеркнули стройные ноги модели. 

На снимке Кроуфорд была запечатлена босиком, а ради эффектного кадра подпрыгнула с поднятыми руками, немного оголив плоский живот.

В солнечный день супермодель вышла на прогулку \ instagram.com/cindycrawford

Как сообщал УНИАН.Lite, ранее 18-летняя дочь всемирно известной модели Кайя Гербер поделилась с подписчиками откровенной фотографией в купальнике.

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Теги: #модель