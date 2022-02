На момент смерти звезде было 77 лет.

9 февраля в возрасте 77 лет умерла королева фанк-музыки Бетти Дэвис, бывшая жена джазовой легенды Майлза Дэвиса.

Об этом сообщает the Rolling Stone.

Директор по коммуникациям округа Аллегейни, где жила Дэвис, Эми Доунс сообщила, что причиной смерти певицы стали естественные причины.

Почти все музыкальное наследие певицы было записано между 1964 и 1975 годами, однако ее влияние ощущалось на протяжении десятилетий.

В творческом активе Дэвис четыре альбома: "Betty Davis", "They Say I'M Different", "Nasty Gal" и "Is It Love or Desire?". При этом последний с ним звезда записала в 1976 году, но выпустила только в 2009. Ее песни звучали в сериалах "Оранжевый – хит сезона" и "Меломанка".

В 1968 году Бетти вступила в брак с Майлзом Дэвисом, а еще через год она появилась на обложке его альбома "Filles de Kilimanjaro".

