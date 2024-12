Несмотря на войну в Украине ENLEO продолжает слушать артистов из страны-агрессора на стриминговых платформах.

После объявления лонглиста Нацотбора на международный конкурс "Евровидение-2025" один из участников уже успел попасть в скандал. Оказалось, что артист ENLEO, он же Никита Леонтьев, известный песнями "Веди меня в храм", "Другая любовь", продолжает слушать российские песни, несмотря на большую войну в Украине.

Украинский блогер Кирилл в своем TikTok опубликовал видео с Леонтьевым. Он подошел к певцу во время одного из светских мероприятий и поинтересовался, слушает ли Никита российскую музыку. Ответ музыканта был неоднозначным. Сначала он сказал, что слушал раньше старые песни россиян, которые, мол, вызывали у него ностальгию.

Однако впоследствии, когда блогер попросил показать историю прослушиваний участника Нацотбора, оказалось, что он и сейчас слушает российские треки. В частности, на стриминговом сервисе было видно, что в списке прослушиваний украинца есть рэпер Oxxxymiron.

"Я не слушаю русские песни, но несколько раз было, что включал, слушал какие-то старые треки типа ностальгические, которые связаны с детством. Ну вот сегодня я слушал Oxxxymiron, это правда", - сказал ENLEO.

На вопрос блогера, не боится ли артист хейта после такого признания, он ответил: "Во-первых, это песни, которые я слушал до войны. Во-вторых, Oxxxymiron против войны, и мне даже кажется, что он донатил на ВСУ". Правда, кроме вышеупомянутого рэпера в списке прослушиваний были треки ЛСП и Markul.

Что известно об ENLEO

Музыкант родом из Мариуполя. Его путь в музыке начался с переводов песен, ставших популярными в соцсетях. Наибольшую славу ему принесли каверы на хиты "Another Love" Тома Оделла ("Другая любовь") и "Take Me to Church" Hozier ("Веди меня в храм").

Дебютный альбом ENLEO "Молодость" вышел в ноябре 2023 года. В него вошли девять авторских треков.

