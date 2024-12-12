Лидер группы "Хейтспич" возмущен одним из правил Нацотбора.

Украинский музыкант, лидер группы "Хейтспич" Дмитрий Однороженко после объявления участников Национального отбора на "Евровидение-2025" эмоционально отреагировал на отсутствие своего имени в лонглисте. Артисту не удалось попасть в перечень 20-ти певцов, которые будут бороться за право представить Украину на международной арене.

Как известно, в этом году музыкальным продюсером шоу стала известная певица Тина Кароль. После объявления лонглиста она обратилась к артистам, которым не удалось пройти на Нацотбор. Она предложила им доработать треки и попробовать свои силы в следующем году. Также она добавила, что некоторые композиции не соответствовали правилам конкурса.

"Хочу отметить от себя, что мне было очень обидно, ведь немало сильных песен не попали в список участников из-за несоответствия правилам Нацотбора. А именно: были изданы или исполнялись ранее, длиннее трех минут, были частью чужих стихов или в них была ненормативная лексика. Мой совет: если песня не была опубликована ранее, пожалуйста, доработайте ее и подайте свою заявку в следующем году", - говорится в заявлении Кароль, опубликованном на сайте "Суспільного".

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На высказывания музыкального продюсера отреагировал Однороженко, которому как раз не удалось пройти в Нацотбор. На своей странице в X он опубликовал заявление Тины и выделил слова о ненормативной лексике. Вероятно, в его композиции были использованы нецензурные слова. Певец прокомментировал слова Кароль, "послав" ее.

"Ой да иди на**й", - написал Дмитрий.

В комментариях он добавил, что в его треке не было нецензурных высказываний: "На самом деле, именно мата, насколько я помню, не было". Сама Тина пока не комментировала слова лидера группы "Хейтспич".

К слову, список участников Нацотбора был объявлен 11 декабря. После прослушивания будет выбрано девять конкурсантов, а также путем голосования украинцы смогут выбрать десятого финалиста. Финал конкурса запланирован на 8 февраля 2025 года. Само Евровидение состоится в следующем году в Базеле, Швейцария.

Напомним, ранее участник Нацотбора возмутился, что продюсером шоу стала Кароль. DREVO заявил, что не считает ее музыкантом.

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