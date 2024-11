ENLEO признался, что уже создал песню для песенного конкурса.

Популярный украинский певец Никита Леонтьев, более известный как ENLEO, признался, что подал заявку на участие в национальном отборе на международный конкурс "Евровидение-2025".

Артист, который стал известным благодаря переводу англоязычных хитов на украинский, поделился, что специально для Нацотбора написал песню. По словам исполнителя, он долго работал над ней и сейчас гордится результатом своей работы. ENLEO говорит, что Нацотбор и Евровидение - это не мечта всей его жизни. Сейчас это просто цель, которую певец поставил перед собой и хочет ее воплотить в жизнь.

"Даже не мечта, это цель этого года. Это попасть на Нацотбор Евровидения. Песня уже написана. Песня очень крутая. Я прям горжусь ею. Возможно, это лучшее, что я писал в своей жизни. Сейчас финальные шаги к тому, чтобы ее выпустить и будем надеяться, что попадем на Нацотбор", - рассказал Никита.

Также исполнитель добавил, что для него важно продемонстрировать свой талант, и он убежден, что сможет это сделать именно на Нацотборе. ENLEO понимает, что может не победить, но попробовать свои силы хочет. А что касается его мечты, то это желание стать артистом мирового уровня. Леонтьев мечтает, чтобы его треки были популярными не только в Украине, но и за ее пределами.

"Я не ставлю цель выиграть его и поехать на Евровидение. Для меня важно просто попробовать свои силы хотя бы попасть туда и показать классный уровень. Дальше уже люди будут судить. Мечта - это европейский рынок. Я слушаю западную музыку и, пожалуй, буду ее слушать всегда. Я изучаю английский язык, пишу песни на английском сейчас. Мне бы очень хотелось попробовать себя там", - добавил артист.

Что известно об ENLEO

Музыкант родом из Мариуполя. Его путь в музыке начался с переводов песен, которые стали очень популярными в соцсетях, особенно на Instagram и TikTok. Наибольшую популярность ему принесли каверы на хиты "Another Love" Тома Оделла ("Другая любовь") и "Take Me to Church" Hozier ("Веди меня в храм").

Дебютный альбом ENLEO "Молодость" вышел в ноябре 2023 года и включает девять авторских треков. Альбом полон личных тем, в частности, посвященный потере близкого друга из Мариуполя.

Напомним, ранее певец YAKTAK ответил, будет ли участвовать в Нацотборе на Евровидение-2025. Артист отметил, что участие в Евровидении - это его мечта.

