Режиссер редко появляется на публике после скандала с приемной дочерью, которая обвинила его в насилии.

Известный режиссер Вуди Аллен появился на красной ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля. Там, вне конкурсной программы, проходила премьера его фильма "Счастливый случай" (Coup de Chance). Однако не все были рады видеть Аллена.

На кинофестиваль пришли протестующие, которые хотели прогнать режиссера с красной ковровой дорожки. Они освистали Аллена и выкрикивали ругательства в его адрес.

Протестующие, как сообщает Variety, раздавали листовками с призывами "не уделять внимание насильникам". Они снимали футболки и даже пытались выбежать на ковровую дорожку. Однако протестующих сдерживала охрана.

Реакция самого Аллена неизвестна. Однако ранее он уже говорил, что работа над фильмом "Счастливый случай" ознаменует завершение его карьеры. По словам режиссера, он устал и потерял энтузиазм.

Протест против Вуди Аллена на Венецианском кинофестивале - видео

Видео с моментом инцидента также появилось на YouTube-канале The Times and The Sunday Times. В кадр попали женщины, которые пытались "прорваться" к ковровой дорожке. Образовалась давка, ситуацию с трудом держали под контролем.

Скандал вокруг Аллена: почему против него вышли протестующие

Напомним, еще много лет назад приемная дочь Аллена обвинила его в сексуальном насилии. Сам режиссер эту информацию называл неправдивой.

Однако на фоне того, что в 1992 году Аллен развелся с актрисой Мией Фэрроу из-за романа с другой своей приемной дочерью, скандал вокруг артиста не утихает и до сих пор. В своих мемуарах режиссер писал об отношениях с падчерицей, которая стала его женой. По словам Аллена, между ними возникла страсть.

