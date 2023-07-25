"Убийца" Дэвида Финчера и "Бедные-несчастные" Йоргаса Лантимоса поборются за главный приз 80-го Венецианского кинофестиваля.

80-й Венецианский кинофестиваль, который пройдет в одном из красивейших городов Италии с 30 августа по 9 сентября, в этом году порадует киноманов целой россыпью фильмов от именитых голливудских и европейских кинорежиссеров.

Программа юбилейного кинофестиваля была опубликована 25 июля 2023 года на официальном сайте мероприятия, входящего в пятерку главных кинособытий года в мире.

Среди прочих, за главный приз кинофестиваля "Золотого льва" в этом году поборются:

триллер "Убийца" (The Killer) американского режиссера Дэвида Финчера ("Семь", "Бойцовский клуб", "Исчезнувшая") с Майклом Фассбендером и Тильдой Суинтон в главных ролях

научно-фантастическая комедийная драма "Бедные-несчастные" (Poor Things) греческого режиссера Йоргаса Лантимоса ("Лобстер", "Убийство священного оленя") с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо в главных ролях

биографическая драма "Феррари" (Ferrari) американского режиссера Майкла Манна ("Свой человек", "Джонни Д.") с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус в главных ролях

биографический фильм об американском композиторе Леонарде Бернстайне "Маэстро" (Maestro) американского актера и режисера Брэдли Купера (его режиссерским дебютом был фильм "Звезда родилась"), с ним же в главной роли

бойопик о жене Элвиса Пресли "Присцилла" (Priscilla) американской режиссерки Софии Копполы ("Трудности перевода", "Мария-Антуанетта"), короля рок-н-ролла сыграл Джейкоб Элроди

историческая драма "Бастард" (Bastarden) датского режиссера Николая Арселя ("Королевский роман", "Темная башня") с Мадсом Миккельсеном в главной роли

драма "Догмен" (DogMan) французского режиссера Люка Бессона ("Леон", "Пятый элемент") с Калебом Лэндри Джонсом в главной роли

романтическая антиутопия "Зверь" (La Bête) фрнцузского режиссера Бертрана Бонелло ("Порнограф", "Сен-Лоран") с Леей Сейду в главной роли

Всего в основную конкурсную программу 80-го Венецианского кинофестиваля вошли 23 фильма.

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Вне конкурса, среди прочих, зрителям покажут такие фильмы, как:

романтический триллер "Счастливый случай" (Coup de Chance) американского режиссера Вуди Аллена ("Полночь в Париже", "Вики Кристина Барселона")

37-минутная приключенческая комедия "Чудесная история Генри Шугара" (The Wonderful Story of Henry Sugar) американского режиссера Уэса Андерсона ("Отель "Гранд-Будапешт", "Французский вестник") с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли

драма "Дворец" (The Palace) польского режисера Романа Полански ("Ребенок Розмари", "Пианист") с Микки Рурком в главной роли

Отметим, что из-за всеамериканской забастовки сценаристов и актеров пришлось сменить фильм открытия Венецианского кинофестиваля 2023 года. Так, вместо ранее заявленной спортивной комедии "Претенденты" (Challengers) итальянского режиссера Луки Гуаданьино ("Назови меня своим именем", "Суспирия", "Целиком и полностью") с Зендеей в главной роли фестиваль откроет военный фильм "Капитан" (Comandante) другого итальянца – Эдоардо Де Анджелиса. Этот фильм также поборется за главный приз кинофестиваля.

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