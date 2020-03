Вуди Аллен рассказал в скандальных мемуарах об отношениях с женой-падчерицей

По словам издателя, книга представляет собой откровенный и всесторонний личный отчет Вуди Аллена о его жизни, начиная с детства и до сегодняшнего дня.

Американский режиссер Вуди Аллен впервые рассказал об отношениях с приемной дочерью Сун-И Превин, которая стала его женой.

Как сообщает издание Associated Press, на днях свет увидели 400-страничные мемуары кинорежиссера под названием Apropos of Nothing ("Ничто").

По словам издателя, книга представляет собой откровенный и всесторонний личный отчет Вуди Аллена о его жизни, начиная с детства и до сегодняшнего дня.

В частности в мемуарах режиссер впервые рассказал о скандальных отношениях с падчерицей Сун-И Превин, которая младше его на 34 года. Как известно, роман пары начался, когда Аллен еще жил с ее матерью, известной актрисой Мией Фэрроу.

"Мы гуляли, разговаривали, радовались друг другу и, конечно же, спали вместе", - признался режиссер.

Когда правда открылась, она спровоцировала большой скандал. Однако по его словам, он в любом случае вступил бы в отношения с Сун-И, даже если бы знал, каким негативом для него это обернется.

"В самом начале отношений, когда нами завладела страсть, мы не могли оторваться друг от друга", - признался Аллен, однако отметил, что длительное время не был уверен, что между ним и Сун-И все серьезно.

Как заметил Вуди в мемуарах, он только с годами понял, что встретил свою настоящую любовь.

"Невероятная молодая женщина; очень умная, в ней много скрытого потенциала", - описал свою жену режиссер, с которой в браке уже на протяжении 23 лет и воспитывает двух приемных детей.

Как сообщал ранее УНИАН, американское издательство Hachette отказалось печатать мемуары Вуди Аллена и вернуло все права на рукопись в знак солидарности с родственниками художника.